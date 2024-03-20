Якраз пів року тому дебютував новий кросовер Peugeot E-3008, а тепер представлено його «старшого брата» з позначенням Peugeot E-5008. Ці дві моделі зазвичай мають ідентичну техніку, але відрізняються у розмірах та просторі салону.

Ось і цього разу: кросовер Peugeot E-5008 помітно більший – довжина складає 4,79 метра, а колісна база розтягнулася на 2,9 метра. А його задня частина кузова виконана у традиційному стилі та має більш вертикально-встановлене заднє скло. Проте з першого погляду зрозуміло, що моделі Peugeot E-5008 та Peugeot E-3008 – споріднені між собою.

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Аналогічне твердження стосується й передньої частини салону: витягнутий по горизонталі та дещо вигнутий 21-дюймовий дисплей, нове кермо з сенсорними кнопками, контурне підсвічування та оздоблення з алюмінію.

Проте лише варто зазирнути на задні сидіння – й відмінності Peugeot E-5008 одразу помітні: адже тут 7-місний салон! Другий ряд може запропонувати регульовану спинку дивану, яка розділена в пропорції 40/20/40, окремий клімат-контроль, шторки на вікнах. Третій ряд – це пара сидінь та додаткова 80-літрова ніша для речей. До речі, відповідно до збільшення розмірів, багажник Peugeot E-5008 теж зріс у корисному об’ємі: мінімум 259 літрів (сім місць), або 748 літрів (п’ять місць), або навіть 1 815 літрів (два місця).

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Кросовер Peugeot E-5008 використовує платформу STLA Medium, яка пропонує акумулятор ємністю до 98 кВт⋅год. (до 660 км) та передній або повний привод. В останньому випадку йдеться про два електромотори загальною потужністю близько 320 «коней», версії з переднім приводом пропонують 210-230 к.с.

Проте вже зараз відомо про випуск і бензинових варіантів Peugeot 5008, причому це будуть гібриди. Або кросовер Peugeot 5008 136 Hybrid 48V потужністю 136 к.с. та технологією «м’якого» гібрида. Або кросовер Peugeot 5008 195 Plug-In (гібрид із підзарядкою акумулятора), який запропонує потужність 195 к.с. та можливість долати до 80 км виключно на електроприводі.

Напевно, що саме гібридні версії нового Peugeot 5008 (а не повністю електричний Peugeot E-5008) й стануть найбільш цікавими для України. Але доведеться зачекати: навіть у Європі продажі Peugeot E-5008 стартують лише восени.