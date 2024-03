Конні Бут, колишня директорка PlayStation, яка відповідала за стратегію розвитку внутрішніх студій, приєднується до Electronic Arts. Тут вона допомагатиме керувати студіями у період реструктуризації. Про це повідомляє IGN.

Бут стане генеральною менеджеркою групи студій, куди входитиме EA Motive, яка розробляє Iron Man; Cliffhanger, яка працює над грою про чорну пантеру; BioWare, яка працює над Dragon Age Dreadwofl.

За час роботи у PlayStation Бут допомагала компанії у керуванні розробками таких проєктів як SpiderMan 1 та 2, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Uncharted, Ratchet and Clank та інші.

«Бут відома тим, що створила неймовірну культуру перш за все розробників і підтримує творче бачення, водночас просуваючи інновації. Я знаю Конні багато років і завжди була вражена її любов’ю та відданістю іграм. Вона особливо дбає про розробників ігор. Вона має бездоганну репутацію в спільноті розробників і, безсумнівно, матиме позитивний вплив на наші ігри», – каже голова Electronic Arts Entertainment Лаура Міле.

Однією з головним цілей Бут буде оживити BioWare, яка зараз працює над Dragon Age Dreadwolf – її обіцяють повноцінно показати влітку. Керівники EA сподіваються, що Бут зможе допомогти студії відновитися після попередніх невдач із Anthem та Mass Effect: Andromeda.