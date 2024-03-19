Microsoft оприлюднила склад другої порції ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass наприкінці березня — початку квітня 2024 р.

Вже доступно:

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Симулятор фермера у відкритому світі… на іншій планеті.



MLB The Show 24 (Cloud, Console)

Обіцяна минулого разу гра, черговий випуск щорічного симулятора бейсболу.

Незабаром

The Quarry (Cloud, Console) – 20 березня

Кінематографічний горор – “інтерактивне кіно” з численними можливостями вибору варіантів дій та нелінійним проходженням, від майстрів жанру Supermassive Games.



Evil West (Cloud, Console, PC) – 21 березня

Шутер від третьої особи, в якому ми граємо за мисливця на вампірів, що знищує на Дикому Заході надприродних чудовиськ.

Terra Invicta (Game Preview) (PC) – 26 березня

Науково-фантастична глобальна стратегія, що перебуває у Дочасному доступі з 2022 р.



Diablo IV (Console, PC) – 28 березня

Action/RPG від Blizzard, що не потребує додаткових пояснень.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (Cloud, Console, PC) – 28 березня

Аркадний автосимулятор у всесвіті іграшкових машинок Hot Wheels



Open Roads (Cloud, Console, PC) – 28 березня

Інтерактивний містичний трилер, що потрапить у каталог Game Pass у день релізу.

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 1 квітня

Пригодницька гра про виживання у світі динозаврів, ремейк Ark: Survival Evolved (2015), що вийшов у Дочасному доступі наприкінці минулого року.

F1 23 (Cloud) EA Play – 2 квітня

Остання поки що частина ліцензійного автосимулятору гонок класу “Формула-1”, що вийшла минулого року.



Також звертаємо увагу, що з 31 березня каталог Xbox Game Pass залишать Hot Wheels Unleashed, Infinite Guitars та MLB The Show 23.