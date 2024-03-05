Microsoft оприлюднила список ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass протягом березня 2024 року.

Вже доступно:

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console та PC) – 5 березня

Брутальний бумер-шутер про космо-десантника, що протистоїть єресі.

PAW Patrol World (Cloud, Console, та PC) – 7 березня

Гра за мотивами канадського дитячого мультсеріалу Щенячий патруль.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Console та PC) – 12 березня

Ремейк оригінальної гри 2003 року про пригоди Губки Боба.

Control Ultimate Edition (Cloud, Console, та PC) – 13 березня

Гра, що повернула до життя Remedy та дала можливість з’явитись Alan Wake 2. Крім того, ультимативне видання містить в собі 2 доповнення, в одному з яких присутній Алан Вейк.

No More Heroes 3 (Cloud, Console та PC) – 14 березня

Гра від одного з геніальних японських геймдизайнер Гоічи Суди. Вибуховий бойовик про кілера – анімешника та колишній ексклюзив Nintendo Switch.

MLB The Show 24 (Cloud та Console) – March 19

Також з першого ж дня релізу для підписників Game Pass стане доступним новий випуск щорічного симулятора бейсболу.

Також 15 березня каталог покинуть: