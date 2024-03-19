Том Гендерсон із видання Insider Gaming поділився додатковими характеристиками PlayStation 5 Pro та повідомив, що консоль вийде восени цього року.

За його словами, PS5 Pro матиме системну пам’ять зі швидкістю 576 ГБ/c та режим високої частоти центрального процесора, який підвищить частоту до 3,85 ГГц, на 10% більше порівняно зі звичайною версією консолі.

ACV у PlayStation 5 Pro працюватиме на вищій тактовій частоті, ніж у стандартній PlayStation 5, завдяки чому бібліотека ACM матиме на 35% більшу продуктивність.

Також повідомляється, що PlayStation 5 Pro розробляють максимально «конкурентоспроможною», через що консоль отримає знімний дисковод, який буде ідентичним до останньої версії стандартної PlayStation 5, а також сховище на 1 ТБ.

Він також підтвердив інформацію про процесор, яка з’являлася минулого тижня. За попередніми даними відтворення на PS5 Pro буде на 45% швидше, ніж PS5, також консоль отримає 2-3x трасування променів (x4 в деяких випадках), 33,5 терафлопс та технологію PSSR.

Раніше також повідомлялося, що Sony планує випустити консоль у другій половині 2024 року, до виходу Grand Theft Auto VI, яка запланована на 2025 рік. Це сходиться з тим, що повідомляє Том Гендерсон.