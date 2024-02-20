Аналітики вважають, що Sony може випустити оновлену та потужнішу PlayStation 5 Pro вже у другій половинні 2024 року. Про це пише CBNC.

Повідомляється, що реліз PlayStation 5 Pro готують до виходу Grand Theft Auto VI, яка запланована на 2025 рік.

«Здається, в ігровій індустрії існує широкий консенсус щодо того, що Sony справді готує до запуску PS5 Pro у другій половині 2024 року. І Sony захоче мати готове чудове обладнання, коли вийде GTA VI у 2025 році, запуск, який стане пострілом у руку для всієї ігрової індустрії», – сказав гендиректор консалтингової компанії Kantan Games Серкан Тото.

Навіть попри можливий реліз нової консолі аналітики не думають, що Sony зменшить ціни на попередні версії PlayStation 5. Вони також очікують, що продажі обладнання продовжать падати.

Нагадуємо, що раніше Sony втратила $10 мільярдів вартості через те, що зменшила прогнозовані продажі консолі PlayStation 5 з 25 млн до 21 млн.