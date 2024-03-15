У Moore’s Law Is Dead стверджують, що заволоділи технічною документацією Sony PlayStation 5 Pro. За словами команди, швидкість рендерингу зросте на 45%, а продуктивність трасування променів збільшиться у 2-3 рази, а в деяких випадках і в чотири.

У документах зазначено, що внутрішнє кодове ім’я PS5 Pro – Trinity. Тут також вказано, що PS5 Pro матиме графічний процесор із більшою кількістю обчислювальних блоків (CU) і швидшу системну пам’ять.

Помітним доповненням до PS5 Pro, як повідомляється, стане потужна користувацька архітектура машинного навчання, здатна на 300 TOPS 8-бітних обчислень.

Можливості машинного навчання графічного процесора всередині PS5 Pro оцінюються в 67 терафлопс 16-бітних обчислень з плаваючою комою. Для порівняння, Xbox Series X має 12 терафлопс з 32-бітною плаваючою комою, що робить консоль Sony більш потужною в цьому відношенні.

Також у документах згадується PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – технологія підвищення роздільної здатності від Sony. Повідомляється, що хоча PSSR призначена для роздільної здатності 4K, вона також підтримуватиме роздільну здатність до 8K. Схоже, що Sony розробляє технологію, так би мовити, на виріст. У документах компанія порівнює якість PSSR із AMD FSR 2.0 за допомогою скриншотів.

У цих документах також згадується динамічна роздільна здатність вводу як особливість PS5 Pro. Ця технологія коригуватиме базову роздільну здатність гри, щоб підтримувати стабільну роботу в разі проблем із продуктивністю.

Аналітики раніше припускали, що Sony, ймовірно, випустить PS5 Pro пізніше у 2024 році. Хоча Sony ще офіційно не анонсувала консоль, очікується, що вона розкриє інформацію про неї вже цього року.