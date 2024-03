Модороб iamashaymin знайшов Star Wars: Battlefront Classic Collection сліди використання своєї модифікації для Battlefront 2, про це пише IGN.

Річ у тім, що оригінальна гра від Pandemic мала ексклюзивне для консолі Xbox Original доповнення з двома новими персонажами Кітом Фісто та Асадж Вентресс, а також чотирма ігровими мапами. І нові персонажі мали унікальні анімації та рухи, яких не було в інших.

У 2021 році iamashaymin випустив DLC на ПК, переробивши двох наявних персонажів на Кіта Фісто та Асадж Вентресс (Ki Adi Mundi для Фісто та Aayla Secura для Асадж).

В мод не вдалось перенести унікальні анімації, тож зміна персонажів була суто візуальна.

Коли Aspyr випустили трейлер Star Wars: Battlefront Classic Collection iamashaymin та інші учасники спільноти помітили, що в грі присутня Асадж Вентресс та вона виглядає ідентично до того, як це реалізував модороб.

Студія відреагувала, та заявила, що помилкволо включила вміст, якого не має в прродукті до трейлеру. Також Aspyr запевнили, що їх гра не містить жодного коду або контенту, взятого з неакредитованих джерел.

Однак після катастрофічного релізу Star Wars: Battlefront Classic Collection, iamashaymin заявив, що є докази того, що гра дійсно запускалася з його модом, або принаймні його частинами, до оновлення.

Модер опублікував запис ігрового процесу Star Wars: Battlefront з персонажем Кітом Фісто, який виглядає ідентично до того, що зробив iamashaymin, але з новими анімаціями.

Seriously, @AspyrMedia I’m beginning to feel insulted.

Nintendo Switch launched with just straight up all my hero stuff from my mod. Same glitches and bugs. We’ve datamined it and it’s the exact same files just using the proper lightsaber attack anims.

(This is before patch) pic.twitter.com/3tWGgc8MzI

— iamashaymin (@iamashaymin) March 16, 2024