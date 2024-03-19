Модороб iamashaymin знайшов Star Wars: Battlefront Classic Collection сліди використання своєї модифікації для Battlefront 2, про це пише IGN.

Річ у тім, що оригінальна гра від Pandemic мала ексклюзивне для консолі Xbox Original доповнення з двома новими персонажами Кітом Фісто та Асадж Вентресс, а також чотирма ігровими мапами. І нові персонажі мали унікальні анімації та рухи, яких не було в інших.

У 2021 році iamashaymin випустив DLC на ПК, переробивши двох наявних  персонажів на Кіта Фісто та Асадж Вентресс (Ki Adi Mundi для Фісто та Aayla Secura для Асадж).

В мод не вдалось перенести унікальні анімації, тож зміна персонажів була суто візуальна.

Battlefront

Коли Aspyr випустили трейлер Star Wars: Battlefront Classic Collection iamashaymin та інші учасники спільноти помітили, що в грі присутня Асадж Вентресс та вона виглядає ідентично до того, як це реалізував модороб.

Студія відреагувала, та заявила, що помилкволо включила вміст, якого не має в прродукті до трейлеру. Також Aspyr запевнили, що їх гра не містить жодного коду або контенту, взятого з неакредитованих джерел.

Однак після катастрофічного релізу Star Wars: Battlefront Classic Collection, iamashaymin заявив, що є докази того, що гра дійсно запускалася з його модом, або принаймні його частинами, до оновлення.

Модер опублікував запис ігрового процесу Star Wars: Battlefront з персонажем Кітом Фісто, який виглядає ідентично до того, що зробив iamashaymin, але з новими анімаціями.

Aspyr ніяк не відреагували на заяву модера, але гра отримала оновлення, в якому ці 2 персонажі стали мати інакший вигляд.

Але модери створили дамп неоновленої версії гри з Nintendo Switch, яку проаналізували та виявлили, що деякі файли збігаються з оригінальним модом.

«Дивно те, що вони використовують правильну анімацію, але файл даних зброї, снаряд з силовою бульбашкою і моделі гравців для Кіт Фісто і Асадж Вентресс взяті з мого ПК-моду, — каже iamashaymin».