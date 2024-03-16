Відбувся реліз Star Wars: Battlefront Classic Collection і гра одразу отримала негативні відгуки. На зараз гра має понад 4800 відгуків, лише 19% з яких позитивні.

Річ у тому, що піковий онлайн під час запуску склав майже 10 000 одночасних гравців в Steam, а кожна з ігор в колекції має всього 3 сервери на 64 людини.

Через це гравці стикаються з частими вильотами з ігрових сесій, незліченну кількість помилок та неможливість створювати окремі сесії для друзів чи об’єднуватись з ними в команду.

Крім того, грою займалась Aspyr — дочірня компанія напівросійської Saber Interactive, яка нещодавно отримала незалежність від Embracer Group.

Нагадаємо, формально Saber Interactive – це американська компанія зі штаб-квартирою у Форт-Лодердейлі, Флорида. Але початково вона була заснована у 2001 році у Санкт-Петербурзі.

Офіс у Санкт-Петербурзі все ще активно працює над іграми Saber. Крім того, до складу Saber Interactive входять російські студії Bytex (Саранськ) та SmartPhone Labs (Великий Новгород), а також білоруська Saber Interactive Belarus (Мінськ).