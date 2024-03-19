Британський актор Аарон Тейлор-Джонсон може стати наступним Джеймсом Бондом. Як повідомляє The Sun, Eon Productions, яка займається виробництвом фільмів про агента 007, вже запропонувала контракт й зараз рішення повністю за актором.

«Бонд – це робота Аарона, якщо він захоче її прийняти. Офіційна пропозиція на столі, і вони чекають на відповідь. Що стосується Eon Productions, Аарон збирається підписати свій контракт найближчими днями, і вони можуть почати готуватися до великого оголошення», – розповідає анонімне джерело.

Повідомляється, що актор має ухвалити рішення протягом тижня, після чого Eon Productions зробить офіційну заяву.

Аарон Тейлор-Джонсон став одним із найпопулярніших кандидатів на роль агента 007 після того, як Денієл Крейґ покінчив із ролю суперагента у фільмі «007: Не час помирати» / No Time to Die. Серед інших кандидатів розглядали Ідріса Ельбу, Генрі Кавілла, Джеймса Нортона та Кілліана Мерфі.

Аарон Тейлор-Джонсон відомий своїми ролями у фільмах «Пипець» / Kick-Ass, «Месники: Ера Альтрона» / Avengers: Age of Ultron та «Швидкісний поїзд» / Bullet Train. Також актор виконав роль Крейвена-мисливця у майбутньому фільмі «Крейвен-мисливець» / Kraven the Hunter, прем’єра якого відбудеться 30 серпня.

Поки подробиць про наступний фільм про Джеймса Бонда доволі мало. Інсайдери повідомляють, що зараз ведеться робота над сценарієм, а виробництво заплановано на Pinewood Studios у Бакінгемширі. Беручи до уваги кінцівку фільму «007: Не час помирати» / No Time to Die, поки незрозуміло, в якому саме напрямку піде історія.