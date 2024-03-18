Helldivers 2, новий хіт від студії Arrowhead Game Studios, розійшлася накладом у 8 мільйонів проданих копій за понад місяць після релізу. Про це повідомляє Bloomberg.

Ні Sony, ні Arrowhead не повідомляють офіційну інформацію про продажі, проте аналітик інвестиційного банку TD Cowen Дуг Кройц розповів, що було придбано приблизно 8 мільйонів копій гри.

У Steam гра мала пікову активність у 458,709 тисяч гравців. Зараз на щоденній основі у гру заходять близько 370 тисяч гравців. Інформація про гравців на PlayStation поки відсутня.

Такої популярності для Helldivers 2 не очікували навіть самі розробники, через що на початку у гри були проблеми із серверами, проте зараз у грі готові приймати вже по 800 тисяч гравців одночасно.

Наразі Arrowhead поки нічого не розповідають про майбутні плани, проте генеральний директор студії Йохан Пілстедт обіцяє, що на гравців чекатиме багато цікавого.