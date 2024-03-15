Apple Inc. придбала канадський стартап DarwinAI, який займається розробкою технологій штучного інтелекту. Публічно про цю угоду поки не оголосили, повідомляє Bloomberg.

Виробник iPhone придбав канадський бізнес на початку цього року. За словами інформованих джерел, після цього десятки співробітників DarwinAI приєдналися до підрозділу Apple, який займається ШІ.

DarwinAI розробив ШІ-технологію для візуального контролю компонентів під час виробничого процесу і обслуговує клієнтів у різних галузях промисловості.

Але однією з її основних задач стартапу є створення менших і швидших систем штучного інтелекту. Ця робота може бути корисною для Apple, яка зосереджена на роботі ШІ на пристроях.

DarwinAI базується в Онтаріо. За даними Communitech, станом на 2022 рік стартап залучив понад $15 млн. Він отримав інвестиції від фірм, до числа яких увійшли Honeywell Ventures та Inovia Capital. Стартап також співпрацював із такими компаніями, як Lockheed Martin Corp. та Intel Corp.

Раніше повідомлялося про наміри Apple запустити інструмент на основі ШІ для кодування в Xcode. Очікується, що інструмент працюватиме подібно до GitHub Copilot від Microsoft. Він зможе завершувати рядки та блоки коду на основі перших частин коду, який вводить розробник.