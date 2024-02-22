Ексклюзивно для видання Smartprix, інсайдер Стів Хеммерстоффер (OnLeaks) надав 360-градусне відео у 5K якості з 3D-моделлю складаного смартфона Google Pixel Fold 2, вихід якого очікується цього року. Відео демонструє смартфон у розкладеному вигляді.

Також пан Хеммерстоффер розповів про деякі характеристики майбутнього пристрою. Pixel Fold 2 матиме діагональ 7,9 дюйма, або ж 8,1 разом з бортами. У розкладеному стані смартфон матиме розміри 155,2×150,2×5,27 мм.

На відео можна побачити розміщення функціональних елементів. Наприклад, порт USB-C, решітка динаміка, мікрофон і слот для SIM-карти знаходяться на нижній рамці, тоді як кнопки живлення та зміни гучності — на правій стороні. Зверху смартфон має смужку антени та решітку додаткового динаміка.

У другій половині відео показано зовнішній екран та розташування основного блока камер. Діагональ зовнішнього дисплея становитиме приблизно 6,4 дюйма. З кутами ця цифра зростає до 6,6. На зображеннях також можна побачити блок камер нової форми, який зміщено до лівого верхнього кута. У складеному стані габарити корпуса становлять 155,2×77,1×10,54 мм.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Що примітно, в компанії вирішили відмовитись від вже звичного розташування основних камер у вигляді горизонтального «козирка» вздовж всієї задньої частини. Натомість у Pixel Fold 2 вони розташуються в лівому верхньому куті (з характерним виступом).

У першому прорізі зверху знаходиться об’єктив камери та пара датчиків, які можуть допомогти з фокусуванням. Нижній виріз містить ще два об’єктиви та крихітний виріз, який може слугувати для ще одного датчика. Спалах та мікрофон знаходяться праворуч від камер.

Також цікаво, що внутрішній дисплей значно зменшить розмір рамок довкола. Заразом це призведе до появи в ньому вирізу для селфі-камери, якого немає у великому екрані поточної моделі.

Щодо оперативної та постійної пам’яті, то смартфон має постачатися з 16 ГБ LPDDR5 та 256-гігабайтним накопичувачем стандарту UFS 4.0. З коробки пристрій повинен працювати з ОС Android 14 та отримувати оновлення програмного забезпечення протягом семи років, як і серія Pixel 8. Очікується, що компанія представить новий смартфон на заході I/O 2024, запланованому на 27 червня 2024 року в Берліні.