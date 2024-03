Level-дизайнер у Respawn Entertainment Аарон Стамп повідомив у Х, що команда розробки Apex Legends зіткнулась зі скороченнями.

Стамп не зазначив скільки людей було звільнено, але додав, що його скорочення не зачепили. Цілком ймовірно, що згадане Стампом скорочення є частиною анонсованого раніше звільнення в EA.

Electronic Arts раніше повідомляла про плани звільнення 5% штату компанії, тобто близько 700 працівників. Крім того, компанія підтвердила, що Respawn Entertainment займалася розробкою нової сюжетної однокористувацької сюжетної гри у світі Зоряних війн, але вона була скасована через зміни в структурі видавця.

The Apex team was hit with layoffs today. It sucks seeing some of the people I've worked with for almost 3 years now get let go. Hopefully, they land on their feet sooner rather than later.

