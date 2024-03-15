Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін формує групу інвесторів для придбання TikTok у компанії ByteDance, повідомляє CNBC.

Палата представників 13 березня ухвалила законопроєкт «Закон про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками».

Документ передбачає, що китайська компанія ByteDance має продати TikTok компанії, не пов’язаній з китайською комуністичною партією, або ж додаток буде заблоковано на території Сполучених Штатів.

«Я думаю, що законопроєкт має бути ухвалений, і я думаю, що він [TikTok] має бути проданий, – сказав Мнучін, який очолює Liberty Strategic Capital, в ефірі програми Squawk Box на CNBC. – Це чудовий бізнес, і я збираюся зібрати групу, щоб купити TikTok».

Зараз законопроєкт направлений до Сенату, де його майбутнє залишається невизначеним, хоча президент Джо Байден раніше заявляв, що підпише закон, якщо він потрапить до нього на стіл.

«Це [TikTok] має належати американському бізнесу. Китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї, – сказав Мнучін».

ByteDance поки не оголошувала про свої наміри продавати додаток. Також генеральний директор TikTok публічно заявив, що компанія буде боротися з цим ультиматумом.

Також залишається незрозумілим, чи дозволить китайський уряд ByteDance продати TikTok американському покупцеві.

За даними PitchBook, під час останнього раунду фінансування у 2023 році ByteDance оцінили у $220 млрд. Хоча окрема оцінка TikTok не була проведена.

Найціннішим активом TikTok і, на думку законодавців, його зброєю, що викликає найбільше занепокоєння, є алгоритм, який надає користувачам персоналізований контент і був розроблений у Китаї. Будь-який продаж TikTok без алгоритму буде значно менш привабливим для потенційних покупців.

Мнучін не уточнив, хто буде іншими інвесторами в такій угоді, а також не назвав потенційну вартість соціальної мережі. Крім того, колишній міністр – не єдиний, хто зацікавився TikTok. Колишній генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік також шукає партнерів для ймовірного придбання платформи.