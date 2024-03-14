Після ухвалення законопроєкту «Закон про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками» в додатку з’явилось звернення генерального TikTok Шу Ці Чу (Shou Zi Chew).

У своєму зверненні директор зазначає, що даний законопроєкт призведе до блокування додатка на території Сполучених Штатів, що вдарить по малому бізнесу, який використовує TikTok для свого просування.

«Ми не зупинимось у своїй боротьбі за ваші права, — каже Шу Ці Чу. — Ми віримо, що можемо подолати це разом. Я закликаю вас говорити про це. Говорити про це з друзями, говорити про це з родиною. Говорити про це з вашими сенаторами».

Про можливий продаж платформи іншому власнику Чу вирішив у своєму зверненні не згадувати.

Компанія і раніше закликала своїх користувачів звертатись до Конгресу, щоб «дати Конгресу знати, що TikTok означає для них» та просити своїх представників не підтримувати відповідний законопроєкт.