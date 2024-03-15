Українська ігрова інді-студія Triomatica (автори головоломки Boxville) презентували трейлер нещодавно анонсованого пригодницького детективу «Нікому не довіряй» / Trust No One, події якого відбуваються у Києві.

Автори пропонують гравцям поринути в атмосферу таємниці, конспірології та детективних пригод, досліджуйте закутки та провулки Києва. Розробники наполягають, що для вирішення деяких завдань та просування по сюжету вам треба буде мислити нестандартно, outside the box, наприклад, гуглити адреса реальних будівель у Києві, або значення фрази-ключа для головоломки.

Trust No One вже має сторінку у Steam, крім того, гра має вийти на мобільних платформах в Apple AppStore та Google Play. Реліз заплановано вже на 27 березня 2024 р., тобто за 12 днів.