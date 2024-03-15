Netflix підтвердив повернення науково-фантастичного серіалу «Чорне дзеркало» / Black Mirror. Сьомий сезон культового серіалу-антології з’явиться в 2025 році. Про це пише The Verge.

Майбутній сезон складатиметься з шести епізодів. Компанія поки не ділиться подробицями, але каже, що сьомий сезон «Чорного дзеркала» складатиметься переважно з нових історій.

На думку видання, для нового сезону серіалу його творці можуть надихнутися темами новітніх технологічних історій, штучного інтелекту та метавсесвіту.

Нагадаємо, що реліз шостого сезону «Чорного дзеркала» відбувся минулого літа. А от прем’єра п’ятого сезону відбулася в 2019 році. Вперше серіал вийшов в 2011 році. Традиційно він має похмуру атмосферу та в сатиричній формі зображує сучасне суспільство.