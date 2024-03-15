Сьогодні компанія Skoda представила дуже важливу для себе модель – це електричний кросовер початкового рівня, який отримав назву Skoda Epiq.

Доволі амбіційне ім’я відповідає амбіційним задачам: розширити гаму електромобілів та стати «вхідним квитком» для нових клієнтів. Цьому має допомогти вартість «від 25 тисяч євро», що доволі небагато для електромобіля. А також – приємний дизайн Skoda Epiq.

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Адже електромобіль Skoda Epiq виконано у форматі дуже компактного 4,1-метрового кросовера. Проте навіть в цих невеликих габаритах дизайнери знайшли цікаві рішення: вертикальні смужки попереду та позаду, суцільна задня стійка даху наче підкреслює міцність конструкції, для кузова використано матову фарбу MOON WHITE, а фари поєднали Т-подібний дизайн та сучасні технології освітлення MATRIX LED.

Схоже, що електромобіль Skoda Epiq буде побудовано на основі Volkswagen ID.2, що означає переднє розташування електромотору та акумулятор в межах колісної бази. Проте точних характеристик ще немає, відомий лише прогнозований запас ходу електромобіля Skoda Epiq – до 400 км.

А ще відомо, що навіть з урахуванням компактних розмірів електромобіля, він запропонує 5-місний салон та 490-літровий багажник. Причому оформлення інтер’єру буде виконано в новій стилістиці «просто й елегантно» та з широким використанням перероблених матеріалів. Крім того, зверніть увагу на помаранчеві декоративні вставки, що прикрашають салон Skoda Epiq.

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Варто відзначити, що новинка Skoda Epiq – це далеко не один електромобіль, який компанія Skoda планує представити цього року: невдовзі на нас чекає дебют Skoda Elroq. А взагалі до 2026 року компанія має представити шість нових електромобілів – і ось ми побачили початок виконання цього плану.