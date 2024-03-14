Компанія ASUS офіційно представила смартфон Zenfone 11 Ultra, який є майже братом-близнюком ігрової моделі ROG Phone 8 Pro. Як і очікувалося, реліз новинки став поворотним моментом в історії лінійки Zenfone, яка останні декілька років фокусувалася на компактних флагманах, як Zenfone 10. Попри схвальні відгуки, такі моделі не отримали широкої популярності, тому тепер ASUS повертається до формату великих смартфонів в лінійці Zenfone.

Перша модель в оновленій лінійці — флагман Zenfone 11 Ultra, що отримав 6,78-дюймовий Flexible AMOLED LTPO-дисплей з роздільністю 2400×1080 точок, співвідношенням сторін 20:9, частотою оновлення від 1 до 144 Гц, типовою яскравістю 1600 ніт та піковою – 2500 ніт. Його прикриває захисне скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Zenfone 11 Ultra побудований на платформі від Qualcomm з топовим процесором Snapdragon 8 Gen 3 та графікою Adreno 750, які доповнюють 12 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5X та швидке сховище даних UFS 4.0 на 256 ГБ.

Апарат також отримав сучасний набір бездротових модулів – Wi-Fi 7, NFC та Bluetooth 5.4 з підтримкою аудіо aptX Adaptive та aptX Lossless, а також глобальних систем позиціювання – GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou (B1i/B1c/B2a), QZSS(L1/L5) та NavIC.

Як і має бути у флагманській моделі, смартфон оснащено стерео динаміками, але в ньому також є 3,5 мм розʼєм для навушників з апаратним підсилювачем звуку, який дозволяє слухати Hi-Res Audio 384 кГц / 32-біт.

Як і в ROG Phone 8 Pro, набір основних камер в Zenfone 11 Ultra складається з трьох основних модулів:

50-мегапіксельного ширококутного, f/1.9, 24 мм, 1/1.56”, 6-осьова стабілізація;

13-мегапіксельного надширококунтною, f/2.2, 13 мм, 120°;

32-мегапіксельного телефото, f/2.4, 3-кратне оптичне наближення.

Фронтальна камера для селфі має роздільність 32 мегапікселі та діафрагму f/2.5.

Акумулятор Zenfone 11 Ultra має ємність 5500 мА⋅год з підтримкою швидкого дротового заряджання до 65 Вт та бездротового до 15 Вт. Вартість смартфона в США стартує з $899.