Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг під час зустрічі зі студентами Стенфордської вищої школи бізнесу порадив знижувати завищені очікування, адже вони можуть завадити у досягненні успіху. Про це пише Slashdot із посиланням на Fortune.

«Люди з дуже високими очікуваннями мають дуже низьку стійкість – і, на жаль, стійкість має значення для успіху, – сказав CEO NVIDIA. – Однією з моїх великих переваг є те, що я маю дуже низькі очікування».

На його думку, студенти таких елітних навчальних закладів, як Стенфорд, ймовірно, мають вищі очікування щодо свого майбутнього порівняно зі студентами середньостатистичного закладу.

Справді, Стенфорд вважається одним із найбільш вибіркових у США – за рейтингом QS World University Rankings, він посідає третє місце в країні. Річна плата за преміум-навчання тут сягає $62 484 порівняно з середньою вартістю $26 027.

Водночас Дженсен Хуанг переконаний, що навіть найкращі університети не можуть навчити студентів стійкості. Однак він вважає, що допомогти в цьому можуть страждання.

«Я не знаю, як це зробити, [але] всім вам, студентам Стенфорду, я бажаю достатньої кількості болю і страждань, – надихнув CEO NVIDIA. – Велич походить від характеру, а характер формується не з розумних людей – він формується з людей, які страждали».

Тому попри успіх NVIDIA її гендиректор все ще вітає труднощі в компанії. На його думку, працівникам не варто дозволяти «спочивати на лаврах», якщо ви хочете, щоб вони завжди були на висоті.

До слова, недавно гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив, що штучний інтелект досяг такого рівня, що вже немає потреби надавати пріоритет комп’ютерним наукам та програмуванню для молодого покоління.