«Дія» відкриває свій код, інші країни зможуть знайомитися з логікою роботи застосунку та використати код для створення на його основі державних сервісів. Про це оголосили в Міністерстві цифрової трансформації України.

«IT-фахівці зможуть використати найкращі рішення для створення аналогів Дії та власних застосунків на базі оупенсорсу. Для цього потрібно буде доєднатися до публічної ліцензії», – йдеться в повідомленні Мінцифри.

У відомстві пояснили, що на першому етапі, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, додано по одному документу та сервісу, щоб на прикладах показати логіку роботи «Дії» із даними. Для цього було обрано Посвідчення водія та Витяг про несудимість. Надалі у планах розширювати перелік сервісів та документів для тестування.

«Безпека даних українців – наш пріоритет. У коді немає доступу до реєстрів. Якщо захочете протестувати логіку роботи Дії, спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із синтетичними даними», – зауважили в Мінцифри.

Водночас тут нагадали, що відкритий код є світовою практикою, яку використовують уряди та технологічні компанії. До їхнього числа входять: Linux, Mozilla Firefox, Android. Також з таким підходом створюється Європейський гаманець цифрової ідентифікації EUDI.

Також у міністерстві закликали фахівців пропонувати зміни, які зможуть покращити «Дію». Ознайомитись із відкритим кодом Дії та доєднатися до публічної ліцензії можна за посиланням.

Нагадаємо, що в лютому цього року в Мінцифри заявляли про відкриття коду «Дії». Тож зараз ці плани втілюють в життя.