Європарламент дав старт цифровому гаманцю. Україна долучиться до пілотного проєкту. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, в ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Держави-учасники консорціуму POTENTIAL мають представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років. А от тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

Михайло Федоров додав, що Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію «Дії».

«Український цифровий гаманець – це Дія. Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там Дію, а європейці – свої цифрові гаманці в Україні. Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти», – зазначив Михайло Федоров.

До кінця I кварталу цього року Єврокомісія має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI. За словами віцепрем’єра, «Дія» реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання полягає в досягненні визнання в ЄС.