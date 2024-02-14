«Дія» стане продуктом з відкритим кодом. Розробники з інших країн зможуть використовувати цей код та на його основі робити свої застосунки. Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

«Відкриваємо код Дії. Уряд ухвалив постанову, – сказано в повідомленні. – Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо».

У Мінцифри також запевняють, що завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості «Дії», оцінити логіку роботи застосунку та запропонувати зміни.

Однак відкриття коду не означає, що будь-хто зможе отримати доступ до даних.

«Пояснюємо, як це працює: Створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці», – зауважили в Мінцифри.

У відомстві нагадали, що відкриті дані використовує більшість розробників топових застосунків з усього світу. Це допомагає розвинути та масштабувати продукт.