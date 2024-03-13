Користувачі виклали в мережу трейлер скасованої кооперативної гри Spider-Man: The Great Web від Insomniac. Про це пише Insider Gaming.

Це мала бути багатокористувацька гра-сервіс для п’ятьох гравців, але її скасувала компанія Sony. Це стало відомо з витоку Insomniac.

Трейлер Spider-Man: The Great Web виглядає напрочуд відшліфованим та дає змогу оцінити, як міг би виглядати скасований продукт. Також із трейлера стає зрозуміло, що гра була вже доволі близька до релізу.

Минулого грудня стало відомо, що зловмисники з угрупування Rhysida, які викрали дані Insomniac Games та вимагали викуп, почали публікувати кадри з Wolverine та іншу інформацію. Загалом в мережу злили 1,67 ТБ даних, це близько 1,3 мільйона файлів.