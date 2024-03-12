За даними SteamDB, портативна консоль Steam Deck підтримує вже понад 14058 ігор. Про це повідомляє GamingOnLinux.

Загалом для консолі верифіковано 4613 ігор, а ще 9445 ігор доступні для гри. Що цікаво, консоль офіційно не підтримує 3957 ігор, проте більшість з цих ігор також можна запустити, тож фактична цифра доступних ігор ще більша.

Серед останніх ігор, які отримали верифікацію та повну підтримку Steam Deck, є Deep Rock Galactic: Survivor, Geometry Survivor, Yakuza 5 Remastered, а також нещодавно анонсована STAR WARS: Battlefront Classic Collection, реліз якої відбудеться 14 березня.

Linux, який використовується за основу для SteamOS, підтримує вже 29 тисяч ігор. Серед інших цікавих показників також є MacOS, де зараз доступно понад 44 тисячі ігор. Беззаперечним лідером залишається Windows, де доступно 146 тисяч ігор.