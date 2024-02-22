Під час Nintendo Direct студія Aspyr розповіла, що Star Wars: Battlefront Classic Collection, куди ввійде Star Wars: Battlefront та Battlefront 2 із бонусними картами та героями, вийде 14 березня на ПК, Xbox, PlayStation та Nintendo Switch.

Battlefront отримає 1 бонусну карту Jabba’s Palace. У Battlefront 2 бонусів більше – 4 карти: Bespin: Cloud City, Rhen Var: Harbor, Rhen Var: Citadel та Yavin 4: Arena. Також буде 2 бонусних герої – Асажж Вентресс і Кіт Фісто.

Ігри отримають підтримку онлайну з режимами для 64 гравців, де до вибору будуть доступні різні типи військ, транспорту та космічних кораблів.

Для онлайн гри також буде доступний режим Hero Assault, у якому гравці зможуть боротися з різними героями та злодіями з франшизи «Зоряних війн».

Зіграти можна буде на PlayStation 4 та 5, Xbox One та Series X|S, на ПК у Steam та навіть на Steam Deck і Nintendo Switch. Попереднє замовлення доступне вже зараз.