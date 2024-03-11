Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повертається до складу ради директорів компанії-розробника ChatGPT. Про це повідомляє Reuters.

Відповідна інформація з’явилася після того, як юридична фірма WilmerHale завершила розслідування подій, пов’язаних зі звільненням Сема Альтмана в листопаді минулого року.

Нагадаємо, що історія зі звільненням гендиректора OpenAI розгорталася впродовж кількох днів, коли Сема Альтмана підтримали майже всі співробітники компанії. Все закінчилося доволі швидко та очікувано – в OpenAI повідомили про повернення Сема Альтмана на посаду гендиректора.

Розслідування WilmerHale показало, що звільнення не було результатом занепокоєння щодо фінансів OpenAI, безпеки продукту або інших питань. Це було наслідком розриву відносин і втрати довіри між попереднім складом ради директорів та Семом Альтманом.

«WilmerHale встановила, що попередня Рада директорів діяла в межах своїх повноважень, звільняючи пана Альтмана, але також встановила, що його поведінка не була підставою для звільнення», – зауважили в OpenAI.

Разом із Семом Альтманом до складу ради директорів компанії також увійдуть колишня гендиректорка Фонду Білла і Мелінди Гейтс Сью Десмонд-Хеллман, колишня президентка Sony Entertainment Ніколь Селігман та гендиректорка Instacart Фіджі Сімо.