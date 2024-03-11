Піратська action/adventure Sea of Thieves, яка після 6 років ексклюзивності на Xbox та Windows ПК нарешті з’явиться на PlayStation 5, викликала неабияку зацікавленість у шанувальників платформи Sony. Гра, попереднє замовлення на яку відкрилося 8 березня 2024 р., зайняла першу позицію на PlayStation за кількістю передзамовлень у США.

На це звернув увагу незалежний журналіст Бенджі Салес, про що він і написав у своєму X/Twitter.

Sea of Thieves is currently the #1 Best Selling Pre-Order on PlayStation Network in the United States pic.twitter.com/Wxgqoqf95X — Benji-Sales (@BenjiSales) March 10, 2024

Sea of Thieves має з’явитися на PlayStation 5 вже 30 квітня 2024 р. у трьох різних виданнях. Ціна базового видання для України – 1 399 грн. Deluxe Edition коштує 1 699 грн. Premium Edition – 1 999 грн. Нагадаємо, на Xbox та ПК Sea of Thieves можна отримати у Game Pass.

Здається побоювання Sony, що після угоди Microsoft та Activision Blizzard ігри цих компаній перестануть виходити на PlayStation – це вигадка. Насправді все це питання грошей, якщо платформа приносить гроші – ігри будуть виходити на ній, нехай і з затримкою. Така сама ситуація і з іграми Sony, які потрохи виходять на ПК. Буде прибуток – будуть і нові релізи. А судячи з зацікавленості гравців конкуруючих платформ у колишніх ексклюзивах, прибуток буде. І це насправді добре.