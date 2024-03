Піратська action/adventure Sea of Thieves, яка після 6 років ексклюзивності на Xbox та Windows ПК нарешті з’явиться на PlayStation 5, викликала неабияку зацікавленість у шанувальників платформи Sony. Гра, попереднє замовлення на яку відкрилося 8 березня 2024 р., зайняла першу позицію на PlayStation за кількістю передзамовлень у США.

На це звернув увагу незалежний журналіст Бенджі Салес, про що він і написав у своєму X/Twitter.

Sea of Thieves is currently the #1 Best Selling Pre-Order on PlayStation Network in the United States pic.twitter.com/Wxgqoqf95X

— Benji-Sales (@BenjiSales) March 10, 2024