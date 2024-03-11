У Лос-Анджелесі в ніч на 11 березня відбулася 96 церемонія вручення премії Оскар. Захід запам’ятався не лише перемогою фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова в номінації «Повнометражний документальний фільм», а й іншими нагородженнями.

Приміром, стрічка «Оппенгеймер» / Oppenheimer стала найкращим фільмом року. Крістоферу Нолану ця картина принесла перемогу в номінації «Найкращий режисер».

Визначальним «Оппенгеймер» став також для Кілліана Мерфі, якого визнали найкращим актором, та Роберта Дауні-молодшого, який став найкращим актором другого плану. Загалом «Оппенгеймер» зібрав сім Оскарів.

Емма Стоун цього року стала найкращою акторкою за роль у фільмі «Бідолашні створіння» / Poor Things, а Да’Він Джой Рендольф обрали найкращою акторкою другого плану за роль у картині «Залишенці» / The Holdovers.

Оскар за найкращий оригінальний сценарій отримала картина «Анатомія падіння» / Anatomy of a Fall і її сценаристи Жустін Тріє та Артур Арарі, а за найкращий адаптований сценарій – Корд Джефферсон із фільмом «Американське чтиво» / American Fiction.

Стрічка «Як ти живеш?» / The Boy and The Heron японського режисера Хаяо Міядзакі стала найкращим анімаційним фільмом. Оскар за найкращий документальний короткометражний фільм отримала картина «Остання майстерня» / The Last Repair Shop, а найкращим міжнародним фільмом стала «Зона інтересу» / The Zone of Interest.

Найкращим ігровим короткометражним фільмом стала стрічка «Чудова історія Генрі Шугара» / The Wonderful Story of Henry Sugar, а найкращим короткометражним анімаційним фільмом – «Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко» / WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko.

Із повним переліком переможців можна ознайомитися за посиланням.