Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав Оскар. Стрічка Мстислава Чернова здобула перемогу в номінації «Повнометражний документальний фільм». 96 церемонія вручення кінопремії відбулася в ніч із 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі.

«Це – перший Оскар в українській історії. І це – честь для мене. Але я, напевно, буду першим режисером на цій сцені, який скаже: «Я хотів би ніколи не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я віддав би цю нагороду, щоб росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників-українців. Я би віддав це, щоб вони звільнили всіх заручників, військових, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах», – сказав Мстислав Чернов, отримуючи нагороду.

Нагадаємо, що до числа претендентів у зазначеній категорії також потрапили фільми: «Бобі Вайн: народний президент» / Bobi Wine: The People’s President, «Вічна пам’ять» / The Eternal Memory, «Чотири дочки» / Four Daughters, «Вбити тигра» / To Kill a Tiger.

Фільм «20 днів у Маріуполі» створили на основі матеріалів, які було відзнято на початку повномасштабної війни, коли російські окупанти взяли в облогу місто. Картину показали на багатьох міжнародних кінофестивалях, вона також отримала чимало нагород. Нещодавно фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію BAFTA.