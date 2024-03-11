Шон Лейден, який у минулому був керівником PlayStation Studios, в інтерв’ю для VentureBeats розповів, що вважає ексклюзивність «ахіллесовою п’ятою» ігор.

Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання про наміри Xbox випускати свої ігри на PlayStation й інших платформах та про потребу розвивати ринок. За його словами, робити ексклюзивами однієї платформи ігри, вартість розробки яких зараз сягає $200 мільйонів, є мінусом для компаній.

«Коли ваші витрати на гру перевищують $200 мільйонів, ексклюзивність стає вашою ахіллесовою п’ятою. Це зменшує ваш доступний ринок. Особливо, коли ви перебуваєте у світі безплатних ігор та ігор-сервісів. Інша платформа – це лише ще один спосіб відкрити воронку, залучити більше людей. У світі безплатних ігор, як ми знаємо, 95% цих людей ніколи не витрачатимуть ні цента. Весь бізнес полягає в конверсії. Ви повинні покращити свої шанси, відкривши воронку», – каже Лейден.

Він навів у приклад Helldivers 2, яка одночасно вийшла на PlayStation та ПК і завоювала величезну аудиторію на обох платформах. Дійшло навіть до того, що гравці з ПК та PS5 просили розробників випустити гру на Xbox.

Він уточнив, що для синглплеєрних ігор ситуація трохи інша, але якщо розробка гри коштувала $250 мільйонів, то навіть 10% додаткових продажів на інших платформах будуть важливими.

«Для одиночних ігор це не така вимога. Але якщо ви витрачаєте $250 мільйонів, ви хочете мати можливість продати їх якомога більшій кількості людей, навіть якщо це лише на 10% більше», – сказав Шон.

На підтвердження його слів можна навести у приклад Sea of Thieves, колишнього ексклюзиву Microsoft, яка зараз є найпопулярнішою грою за передзамовленнями на PlayStatio 5 у США.