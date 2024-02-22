Після проведення Nintendo Direct: Partner Showcase, на якій засвітилися Grounded та Pentiment, Microsoft офіційно підтвердила, що тими чотирма ексклюзивами Xbox, що стануть доступними на платформах-конкурентах, стануть Hi-Fi Rush, Grounded, Pentiment та Sea of Thives.

Hi-Fi RUSH – пригодницький екшн від Tango Gameworks, в якому весь світ рухається в єдиному ритмі. І цей ритм качає. Гра вийде 19 березня на Playstation 5.

– пригодницький екшн від Tango Gameworks, в якому весь світ рухається в єдиному ритмі. І цей ритм качає. Гра вийде 19 березня на Playstation 5. Pentiment – захоплива середньовічна пригода з неймовірним художнім стилем від Obsidian Entertainment. Гра від сьогодні доступна на Playstation 4/5 та Nintendo Switch.

– захоплива середньовічна пригода з неймовірним художнім стилем від Obsidian Entertainment. Гра від сьогодні доступна на Playstation 4/5 та Nintendo Switch. Grounded – ще одна гра від Obsidian Entertainment, але тепер про кооперативне виживання крихітних людей на задньому дворі звичайного будинку. Гра готується до виходу 16 квітня на Playstation 4/5 та Nintendo Switch. Також у грі буде crossplay між всіма платформами.

– ще одна гра від Obsidian Entertainment, але тепер про кооперативне виживання крихітних людей на задньому дворі звичайного будинку. Гра готується до виходу 16 квітня на Playstation 4/5 та Nintendo Switch. Також у грі буде crossplay між всіма платформами. Sea of Thieves – гра про піратські будні, створюйте свою команду та рушайте до пригод. Що не менш важливо, у грі є цікаві морські бої та абордажі. Гра з’явиться 30 квітня на Playstation 5 та підтримуватиме crossplay.

Також Microsoft нагадала, що Senua’s Saga: Hellblade II, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle вийдуть на Xbox Series та PC до кінця цього року та будуть з першого дня доступні в Game Pass.