Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію BAFTA. Стрічка Мстислава Чернова здобула перемогу в номінації «Найкращий документальний фільм». Про це йдеться на офіційному сайті BAFTA.

Церемонія вручення кінопремії Британської академії телебачення і кіномистецтва відбулася 18 лютого.

Фільм «20 днів у Маріуполі» боровся також за перемогу номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Але тут перемогла картина «Зона інтересу» / The Zone of Interest.

Нагадаємо, що недавно «20 днів у Маріуполі» номінували на отримання кінопремії «Оскар». Стрічка змагатиметься за звання найкращої в категорії «Повнометражний документальний фільм».

Фільм «20 днів у Маріуполі» створено на основі матеріалів, які було відзнято на початку повномасштабної війни, коли російські окупанти взяли в облогу місто.