X Ілона Маска готується наступного тижня запустити телевізійний додаток для смарт-телевізорів Amazon і Samsung. Про це пише Bloomberg із посиланням на Fortune.

За твердженнями інформованих джерел, розробка буде фактично клоном телевізійного додатку YouTube. Із його запуском Ілон Маск прагне заохотити користувачів дивитися довгі відео на великому екрані.

У таких спосіб мільярдер має намір конкурувати з YouTube. Також бізнесмен хоче скласти конкуренцію платформі для прямих трансляцій Twitch, додатку для обміну зашифрованими повідомленнями Signal та соціальному медіа-форуму Reddit.

Як відомо, з моменту придбання Twitter, який згодом отримав назву X, Ілон Маск прагнув перетворити платформу на додаток для всього. Його мета полягає в створенні платформи, можливості якої виходитимуть за межі традиційних соцмереж.

Із-поміж іншого мільярдер зацікавлений в тому, щоб X отримала платіжні функції. За словами експертів, щоб втілити цей задум у США, X знадобиться ліцензія на грошові перекази в кожному штаті.

Деякі штати, зокрема Пенсільванія і Юта, вже надали такі ліцензії. Ілон Маск заявив, що протягом місяця або близько того таку ліцензію X має отримати в Каліфорнії, а в Нью-Йорку на це піде кілька місяців.