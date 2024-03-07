Соцмережа X незабаром може отримати ліцензію на здійснення грошових переказів у Нью-Йорку. Це наблизить платформу до впровадження платіжних функцій, пише Reuters.

Такою інформацією поділився Ілон Маск на конференції Morgan Stanley з питань технологій, медіа та телекомунікацій. За його словами, у Нью-Йорку це питання може зайняти кілька місяців.

Втім, відповідну ліцензію X може отримати також у Каліфорнії. Ілон Маск вважає, що тут це може статися протягом наступного місяця або близького того.

Нагадаємо, що з моменту придбання Twitter, який згодом отримав назву X, мільярдер прагнув перетворити платформу на додаток для всього. Він хоче, щоб її можливості виходили за межі традиційних соцмереж. Йдеться зокрема й про платіжні функції.

Експерти пояснюють, що для втілення запланованого по всій території США X знадобиться ліцензія на грошові перекази в кожному штаті. Ілон Маск натомість казав, що схвалення в Нью-Йорку і Каліфорнії було б найбільш важливим. Ці штати також відомі відносно тривалими процесами затвердження.

Деякі інші штати, зокрема Пенсільванія і Юта, вже надали X ліцензії на здійснення переказу грошей.