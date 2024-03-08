Справжній тиждень гучних прем’єр! Цими днями розповідав про Dodge Charger, аж ось представлені чергові цікаві новинки. Саме «новинки»: адже компанія Rivian показала не лише очікуваний кросовер Rivian R2, але й пару менших моделей. Але є одне «але»…

Те, що було очікувано: Rivian R2

Компанія Rivian багато в чому наслідує шлях Tesla: взагалі новий автовиробник, лише електромобілі, випуск спочатку великих та технологічних флагманів, а далі – перехід до більш масових моделей. У випадку компанії Rivian йдеться про новий електричний кросовер Rivian R2, який націлений на конкуренцію з Tesla Model Y.

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Габарити приблизно схожі: довжина 4715 мм та колісна база 2935 мм. Проте дизайн кузова повністю відмінний: замість краплеподібного силуету маємо класичний кросовер із пласкими поверхнями та прямими лініями. Звісно, окрім овальних фар, які вже стали фірмовою відзнакою електромобілів Rivian.

Схожі форми та «дизайнерські коди» наслідує й 5-місний салон Rivian R2: прямі лінії та плавні обводи навколо центрального горизонтального дисплея. Кермо класичної форми оснащено парою круглих перемикачів, між водієм та переднім пасажиром встановлено великий бокс для речей, а оздоблення салону виконано в спокійних тонах. Кросовер Rivian R2 намагається виглядати сучасним і водночас бути по-домашньому затишним.

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До речі, він ще й намагається поєднати емоції та практичність. Наприклад, обіцяна можливість повного опускання стекол (бокових та заднього), що має створювати враження кабріолета. Водночас для електромобіля Rivian R2 заявлена можливість складання не лише заднього дивану, але й передніх сидінь: так можна перевозити довгоміри або навіть влаштувати ночівлю в салоні.

Й все це за ціною близько $45 тис. – як мінімум, зараз для Rivian R2 обіцяють саме такий прайс. Проте доведеться зачекати, адже виробництво електромобіля стартує лише 2026 року. До речі, до того часу (та за менші гроші) можна дочекатись й дещо іншого від Rivian…

Те, що не було очікувано: Rivian R3 та Rivian R3X

Якщо поява Rivian R2 була очікуваною, то дебют компактних кросоверів Rivian R3 та Rivian R3X став приємною несподіванкою. До речі, про визначення «кросовер» ще можна посперечатись, адже Rivian R3 так нагадує звичний хетчбек!

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Проте щодо слова «компактний» все вже визначено. Наразі немає точних даних про довжину електромобіля Rivian R3, але точно відома його колісна база – вона складає 2800 мм. Із урахуванням коротких звисів можна розраховувати на загальну довжину близько 4,5 метрів. А тепер ще й додайте нижчу вартість відносно Rivian R2 – й що ми отримаємо в підсумку?

Отримаємо, що новинка Rivian R3 – це саме той конкурент Tesla Model 2, яку обіцяють останнім часом, але ще так і не показали. А ось суперник Rivian вже існує! Й цим ходом компанія Rivian не просто наздоганяє Tesla, а навіть випереджає у питаннях підготовки доступного масового електромобіля.

Причому, не одного. Адже разом із Rivian R3 був представлений також кросовер Rivian R3X: це – більш спортивна, потужна, позашляхова версія «трійки». Відмінностей небагато, проте вони помітні: передній бампер із виступаючими помаранчевими провушинами, аналогічно-помаранчеві корпуса дзеркал, збільшене анти-крило та змінений задній бампер, оригінальні колісні диски. А також більш яскраве та емоційне оздоблення салону.

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Цікаво, що для всіх трьох нових моделей – Rivian R2, Rivian R3 та Rivian R3X – заявлено використання спільної нової платформи. Вона передбачає можливість зміни колісною бази, а також реалізацію різного типу приводу та різної кількості електромоторів: один (задній привод), два або три (повний привод). Наразі потужність електромоторів та ємність акумулятора не названа. Проте для всіх моделей обіцяно максимальний запас ходу близько 300 миль або майже 500 км, а також прискорення 0-60 миль/год. у межах трьох секунд.

Очікується, що виробництво компактних моделей Rivian R3 та Rivian R3X розпочнеться вже після запуску Rivian R2 – тобто, доведеться чекати як мінімум до середини-завершення 2026 року. Проте плани у компанії амбітні: два заводи (у США, штати Джорджія та Іллінойс) та вихід на потужність випуску 215 тис. електромобіль на рік. Отже: нехай доведеться зачекати на нові Rivian – проте, схоже, воно буде того варте!