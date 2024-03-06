Радійте «петролхеди», легенда жива та знову з нами! Це я про нове покоління Dodge Charger, що приносить багато неочікуваних сюрпризів, але все також залишається незмінно-привабливим втіленням американських «масл-карів».

Спочатку – електромобіль!

Нова історія легенди починається з електромобіля Dodge Charger Daytona: саме така подвійна назва з додавання слова «Daytona» буде використовуватися для позначення електричної версії новинки. А ще нова історія починається з кузову «купе» та суттєвого збільшення розмірів. Наприклад, довжина електромобіля Dodge Charger Daytona сягнула 5,25 метра (плюс близько 200 мм відносно попередника), а колісна база дорівнює 3,07 метра (плюс 20 мм відносно попередника). Ширина перевершує 2-метрову позначку, а висота майже досягла 1,5 метра. Новий електромобіль Dodge Charger Daytona – дуже великий.

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Проте й дуже стильний: характерна прямокутна передня частина з прихованими фарами, широка задня стійка даху, видовжений багажник, величезні 18- або навіть 20-дюймові колісні диски. Окрему цікавість викликають різноманітні деталі новинки Dodge Charger Daytona – наприклад, переднє крило R-Wing із повітряними каналами над капотом. Або напис FRATZONIC на задньому бампері: це система імітації звуку вихлопу, що має нагадувати про ревіння HEMI V8…

Напевно, що знадобиться: купе Dodge Charger Daytona починає свою кар’єру з середини 2024 року лише як електромобіль. Тут буде мало звуку, проте точно буде вдосталь потужності. Адже за основу використано платформу STLA Large, що передбачає встановлення великого акумулятора (номінально 100 кВт⋅год., із яких реально використовується близько 94 кВт⋅год.) та можливість реалізації повного приводу з двома електромоторами.

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Версія Dodge Charger Daytona R/T запропонує потужність 370 кВт (503 к.с.) та запас ходу до 510 км на одному повному заряді акумулятора. Топова версія Dodge Charger Daytona Scat Pack проїжджатиме менше (обіцяно 418 км), але більш динамічно: заявлено 680 к.с. потужності, прискорення 0-60 миль/год. за 3,3 секунди, проходження чверті милі за 11,5 секунди.

Крім того, саме для Dodge Charger Daytona у виконанні Scat Pack пропонується безліч інших цікавих опцій – на кшталт режимів водіння Donut Mode та Drift Mode, або системи Line Lock для блокування передніх гальм/коліс та прогріву задніх шин. Нарешті, як опція буде доступний пакет Track Package з адаптивною підвіскою, потужними гальмами BREMBO та спортивними шинами.

Салон з неочікуваними сюрпризами…

До речі, обрана версія буде напряму впливати на салон електромобіля. Наприклад, передня панель завжди побудована навколо 12,3-дюймового дисплея. Проте як панель приладів може використовуватися 10,25-дюймовий або збільшений 16-дюймовий дисплей – залежно від версії.

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Також максимальні версії Dodge Charger Daytona отримають червоний декор та контурне підсвічування, шкіряне оздоблення NAPPA, спортивні сидіння з вбудованими підголівниками.

До речі, саме під час уважного огляду салону та складених задніх сидінь можна помітити одну цікаву деталь – кришка багажника відкривається разом зі склом! Фактично електромобіль Dodge Charger Daytona має кузов «купе» лише за своїм дизайном, але за конструкцією – це 3-дверний хетчбек, нехай навіть з купе-подібним профілем. Проте це ще далеко не всі сюрпризи нового Dodge Charger.

Що далі: седан та бензинові двигуни

Якщо дебют купе Dodge Charger Daytona очікувався понад рік після презентації першого концепту Dodge Charger Daytona SRT, то одночасна поява седану Dodge Charger стала приємною несподіванкою! Проте такий автомобіль ще доведеться зачекати, адже виробництво седана розпочнеться лише з першого кварталу 2025 року.

Аналогічно, як і бензинових версій Dodge Charger. Проте факт – вони будуть! Й навіть отримають власну назву Sixpack, що явно натякає на використанні бензинового 6-циліндрового турбодвигуна Twin Turbo Hurricane. Наразі відомо про запуск версій Dodge Charger Sixpack S.O. потужністю 426 к.с. (заміна HEMI V8 5.7), а також Dodge Charger Sixpack H.O. потужністю 558 к.с. (заміна HEMI V8 6.4).

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До речі, цікаво вийшло: відтепер два моделі називають Charger; різниця лише в типі кузова та використаному типі двигунів, що додає певно слово до загальної назви – електромотори (Daytona) або бензиновий двигун (Sixpack).

Водночас назва Challenger тепер звільнилась і більше не використовується. Але навряд компанія Dodge забуде настільки відому та легендарну назву. Що наштовхує на думки та очікування чергових новинок від Dodge – не менш цікавих та вражаючих, ніж новий Dodge Charger!