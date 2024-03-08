Конгресу США потрібно терміново ухвалити законодавство щодо регулювання штучного інтелекту та заборонити імітацію голосу із використанням ШІ. Про це заявив президент США Джо Байден під час промови «Про стан держави», пише CNN.

Американський президент закликав законодавців «використати потенціал штучного інтелекту і захистити нас від його небезпеки», попередивши про ризики, які ця технологія може становити, якщо її не контролювати.

Заява Джо Байдена пролунала невдовзі після подій у Нью-Гемпширі, де люди отримували автоматичні дзвінки та чули згенерований завдяки ШІ голос американського президента. Під час цих викликів штучний голос закликав громадян не голосувати на перших у країні праймеріз.

За фактом цієї ситуації розпочалося розслідування. Згодом Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) заборонила автоматичні дзвінки, які містять голоси, згенеровані штучним інтелектом.

Це рішення розширило повноваження Закону про захист споживачів телефонних послуг від 1991 року, який обмежує небажані дзвінки, що використовують штучні та попередньо записані голосові повідомлення.