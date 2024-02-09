Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) заборонила автоматичні дзвінки, які містять голоси, згенеровані штучним інтелектом. Це рішення має підкреслити те, що використання технології для введення виборців в оману неприпустимо. Про це пише PBS NewsHour.

Нове рішення розширює повноваження Закону про захист споживачів телефонних послуг від 1991 року, який обмежує небажані дзвінки, що використовують штучні та попередньо записані голосові повідомлення. Тепер до таких повідомлень додано і рободзвінки з використанням генерованих ШІ голосів.

Рішення було прийнято на тлі подій у Нью-Гемпширі, де продовжується розслідування щодо згенерованих штучним інтелектом автоматичних викликів, які імітували голос президента Джо Байдена, який начебто вмовляв людей не голосувати на перших у країні праймеріз.

Нове положення набуває чинності негайно та уповноважує FCC штрафувати компанії, які використовують згенеровані ШІ голоси у своїх дзвінках, або блокувати постачальників послуг, які їх передають. Це рішення також відкриває двері для одержувачів небажаних дзвінків для подання судових позовів і дає генеральним прокурорам штатів новий механізм для боротьби з порушниками.

«Погані актори використовують створені штучним інтелектом голоси в небажаних автоматичних дзвінках, щоб вимагати гроші у вразливих членів родин, імітувати знаменитостей та дезінформувати виборців», – заявила голова FCC Джессіка Розенворсел у пресрелізі. – «Ми звертаємо увагу на шахраїв, які стоять за цими автоматичними викликами».

Відповідно до закону про захист прав споживачів, продавці телемаркетингу не можуть використовувати автоматичні номеронабирачі чи штучні або попередньо записані голосові повідомлення для дзвінків на мобільні телефони, а також вони не можуть здійснювати такі дзвінки на стаціонарні телефони без попередньої письмової згоди одержувача дзвінка. Нова постанова класифікує голоси, згенеровані штучним інтелектом в автоматичних дзвінках, як «штучні» і, отже, вони підлягають регулюванню за тими ж стандартами, повідомляє FCC.

Ті, хто порушує закон, можуть зіткнутися з високими штрафами, що сягають понад $23 000 за дзвінок. Закон також дає одержувачам дзвінків право подати позов до суду та потенційно відшкодувати до $1 500 доларів США за кожен небажаний дзвінок.

Раніше агентство використовувало закон про захист прав споживачів, щоб боротися з рободзвінками, які втручаються у вибори, зокрема наклавши штраф у розмірі $5 млн на двох шахраїв-консерваторів, які неправдиво попереджали людей у переважно чорношкірих районах про те, що голосування поштою може підвищити для них ризик арешту, стягнення боргів чи примусового щеплення.