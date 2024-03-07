Відомий аналітик Мін-Чі Куо розповів, що Apple працює над 20,3-дюймовим складаним MacBook. За його словами, пристрій може вийти у 2027 році. Про це пише 9to5Mac.

За словами аналітика, MacBook зараз є єдиним складаним пристроєм компанії, який має чіткий розклад розробки, що сходиться з попередніми повідомленнями про те, що розробку складаного iPhone поставили на паузу.

«Останнім часом я отримав багато питань про те, чи планує Apple масово виробляти складаний iPhone або iPad у 2025 чи 2026 роках. Моє останнє опитування показує, що наразі єдиним складаним продуктом Apple із чітким графіком розробки є 20,3-дюймовий MacBook, який має ввійти у масове виробництво у 2027 році», – написав Мін-Чі у X.

Подібні чутки ходили ще в 2022 році, коли аналітик Display Supply Chain Consultants Росс Янг розповідав, що Apple досліджувала ідею створення складаного ноутбука.