Китайський блогер Fixed Focus Digital, який у соціальній мережі Weibo має понад 1,7 млн підписників, розповів, що розробку складаних iPhone було тимчасово призупинено. Про це пише 9to5Mac.

За його словами, прототип складаного смартфона не зміг пройти внутрішні тести Apple, внаслідок чого проєкт тимчасово поставили на паузу.

«Apple прискорює дослідження та розробку продуктів зі складаним екраном і придбала кілька пристроїв, які продають партнери, для розбору та дослідження. Однак кажуть, що проєкт тимчасово відкладено, оскільки дисплей не пройшов тести», – написав блогер.

Це підтверджує попередні заяви про те, що в інженерів Apple виникають проблеми зі створенням дизайну для нового складаного iPhone, через те, що пристрій легко ламався. Також повідомлялося, що складаний смартфон Apple з’явиться не раніше 2026 року.