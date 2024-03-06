У той час, як ігрова індустрія страждає від звільнень, Capcom покращує умови праці для нових працівників у Японії, піднімаючи їм початкову зарплату на 25%. Про це пише VGC.

Зараз нові працівники компанії отримують ¥235 000 (близько $1560) на місяць, але з 2025 фінансового року цю суму піднімуть до ¥300 000 (близько $2000).

Покращення обіцяють не тільки для новачків. Для всіх працівників зарплату підвищать в середньому на понад 5%. Також працівники отримають одноразовий бонус, який Capcom описує як інвестицію в людей, які підтримують майбутнє компанії.

«Завдяки цьому підвищенню початкової зарплати Capcom планує подальші інвестиції в людський капітал і придбання виняткових талантів», — йдеться в заяві.

Такі позитивні зміни є наслідком 11 років постійного зростання операційних доходів компанії, яким сприяють успішні релізи ігор. Наприклад, римейк Resident Evil 4 стала найшвидше продаванішою грою у серії.

22 березня також відбудеться реліз нової гри від Capcom – Dragon’s Dogma 2, у яку деякі журналісти вже змогли пограти кілька годин та залишилися дуже задоволеними.