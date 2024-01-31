За останні 3 місяці Resident Evil 4, випущена у березні минулого року, досягла відмітки у 6,48 мільйона проданих копій. Це найшвидше продаваніша гра у серії. Про це повідомили Eurogamer.

Capcom повідомляли про продажі гри у листопаді й тоді називали цифру 5,4 мільйона копій. Отже, за останні кілька місяців було продано ще мільйон копій.

У фінансовому звіті Capcom розповіла, що проводила активні рекламні кампанії, такі як безплатне оновлення для PlayStation VR2, для того, аби більша аудиторія дізнавалась про їх оригінальні проєкти.

Також варто зазначити, що наприкінці грудня відбувся реліз ремейку Resident Evil 4 для пристроїв Apple. Реліз на iOS також допоміг і Resident Evil Village підняти продажі в останньому кварталі.