Продовжуючи тему українських візуальних новел. Руслан Ternox Саліков, який займається просуванням цього жанру через проведення конкурсів Ukrainian Visual Novel Jam, підбив підсумки четвертого фестивалю візуальних новел.

Найкращою грою Ukrainian Visual Novel Jam #4, темою якого цього разу було «Відлуння», визнана візуальна новела «Обережно, двері зачиняються!», події якої відбуваються у містичній версії дніпровського метро. Гра отримала перше місце в 6 з 7 категоріях конкурсу: загальне враження, задум, звук, візуал, текст, відповідність темі.

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«Чи їздили ви колись у метро? Може, ви побоюєтесь ревіння підземного потяга, який зникає у чорноті тунелів? А може, вас заспокоює цей простір поза часом, де нема ні дня, ані ночі?.. Кажуть, що вночі, коли метро вже закрите, іноді можна почути звуки потяга. Але це ніяк не може бути потяг, бо ж останній вже проїхав? До того ж, є лише звук. Самого потяга ніколи не видно. Забобонні працівники і працівниці кажуть, що це погана прикмета, і вночі стараються занадто не прислухатись. Але, схоже, не усі в це вірять. А ви вірите?» – йдеться у описі гри.

В «Обережно, двері зачиняються!» три різні фінали, але розробники попереджають, що у грі присутні сцени суїциду та насильства, а її головна тема – це смерть.

Нагадаємо, цього разу на Ukrainian Visual Novel Jam #4 було подано 62 проєкти, з повним переліком яких, відсортованих за загальним враженням, можна ознайомитися на сторінці результатів конкурсу. Сподіваємось, що деякі з цих візуальних новел в решті решт перетворяться на повноцінні ігри та з’являться у Steam.

За кожну подану на конкурс гру Руслан Саліков перераховував 500 грн у фонд «Повернись живим», тобто усього Ukrainian Visual Novel Jam #4 зібрала на потреби ЗСУ 31 тис. грн, і це не рахуючи призів для 1-5 місць ще на 30 тис., які, за бажання розробників, теж можуть бути переведені до благодійного фонду.