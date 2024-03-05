Візуальна новела Hazy Mind, розробкою якої наодинці займалася художниця з Харкова betetiro, вийшла у Steam.

«За сюжетом ви прокидаєтесь у своїй кімнаті, нічого не пам’ятаючи. Згодом з’являється загадкова дівчина. Хто вона? Чому вона у вас вдома? І найголовніше, чому ви нічого не пам’ятаєте? Щоб знайти відповіді на ці запитання, ви повинні поговорити з нею. Зрештою, рішення довіряти їй залежить від вас.» – йдеться в описі гри.

Hazy Mind
Hazy Mind
Hazy Mind
Hazy Mind
Hazy Mind
Hazy Mind

Авторка обіцяє гравцям захоплюючу та інтригуючу історію, яка має декілька кінцівок. Приємно що Hazy Mind має англійське та українське озвучення, що взагалі-то зрідка буває в інді проєктів. Але це гарна тенденція останнього часу. Крім того, гра має також японську та турецьку текстові локалізації.

З нагоди релізу до 11 березня 2024 р. Hazy Mind пропонується зі знижкою 12% за 167 грн. Наразі у гри виключно схвальні відгуки, Steam-рейтинг 96/100 на базі 30 рецензій.