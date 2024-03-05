Візуальна новела Hazy Mind, розробкою якої наодинці займалася художниця з Харкова betetiro, вийшла у Steam.

«За сюжетом ви прокидаєтесь у своїй кімнаті, нічого не пам’ятаючи. Згодом з’являється загадкова дівчина. Хто вона? Чому вона у вас вдома? І найголовніше, чому ви нічого не пам’ятаєте? Щоб знайти відповіді на ці запитання, ви повинні поговорити з нею. Зрештою, рішення довіряти їй залежить від вас.» – йдеться в описі гри.

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Авторка обіцяє гравцям захоплюючу та інтригуючу історію, яка має декілька кінцівок. Приємно що Hazy Mind має англійське та українське озвучення, що взагалі-то зрідка буває в інді проєктів. Але це гарна тенденція останнього часу. Крім того, гра має також японську та турецьку текстові локалізації.

З нагоди релізу до 11 березня 2024 р. Hazy Mind пропонується зі знижкою 12% за 167 грн. Наразі у гри виключно схвальні відгуки, Steam-рейтинг 96/100 на базі 30 рецензій.