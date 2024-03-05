SpaceX на борту ракети Falcon9 виконала успішний запуск супутника MethaneSAT для відстеження викидів метану. Це – проєкт у межах партнерської програми Google та Фонду захисту довкілля.

«MethaneSAT успішно відокремився від Falcon9 SpaceX! Ми на орбіті», – йдеться в повідомленні MethaneSAT на платформі X.

Як відомо, супутник здійснюватиме по 15 обертів навколо Землі за добу. MethaneSAT за допомогою інтеграції ШІ в процес обробки зібраних даних дозволить розв’язати проблему щодо відслідковування викидів метану в реальному часі.

Передбачається, що отримані дані нададуть Google змогу скласти та представити нову карту для відстеження викидів до кінця поточного року.

Як відомо, метан має у 80 разів більше впливу на потепління, ніж вуглекислий газ. Із огляду на це, спеціалісти стверджують, що скорочення саме таких викидів є одним з найшвидших способів уповільнити кліматичну кризу.

За експертними даними, найбільшим джерелом метану наразі є сільське господарство. Друге місце посідає сектор енергетики.