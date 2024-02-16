У межах партнерської програми Google та Фонду захисту довкілля в березні готується запуск супутника MethaneSAT для відстеження викидів метану. Він здійснюватиме по 15 обертів навколо Землі за добу, як повідомляє Business Insider.

Вчені стверджують, що скорочення викидів метану є одним з найшвидших способів уповільнити кліматичну кризу, оскільки метан має у 80 разів більше впливу на потепління, ніж вуглекислий газ.

Міжнародне енергетичне агентство повідомляє, що найбільшим джерелом метану на сьогодні є сільське господарство. На другому місці – сектор енергетики. Вважається, що на нафтову, газову та вугільну промисловість припадає 40% світових викидів метану від людської діяльності.

МЕА вважає, що зосередження уваги на енергетичному секторі має бути пріоритетом, частково тому, що скорочення викидів метану є економічно ефективним. Газ можна вловлювати та продавати, та й технологія для цього є відносно дешевою.

Але проблема в тому, що викид метану важко прослідкувати в реальному часі, цю проблему має вирішити MethaneSAT за допомогою інтеграції ШІ в процес обробки зібраних даних.

Google має скласти та представити нову карту для відстеження викидів до кінця поточного року.