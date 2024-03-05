Інсайдер Джефф Ґрабб під час подкасту Game Mess Morning розповів, що Respawn Entertainment працює над новою грою у сеттингу Titanfall, але це точно – не довгоочікувана 3 частина. Про це повідомляє Insider Gaming.

За словами Джеффа Ґрабба, Стів Фукода, який відповідав за створення перших двох частин улюбленого багатьма шутера, працює над новою грою у тому ж всесвіті.

Зараз новий проєкт перебуває на стадії прототипів. Його не зачепили нещодавні зміни в Electronic Arts, у межах яких скасували гру про мандалорця та звільнили близько 700 людей.

Джефф також зазначив, що він точно не знає, що у якому саме напрямку піде студія Respawn із новою грою у всесвіті Titanfall. За його словами, розробникам ще самим потрібно з цим визначитися.

Варто також зазначити, що минулого року Electronic Arts скасувала ще один синглплеєрний проєкт, який був би пов’язаний з Apex Legends, яка була створена на основі Titanfall.

Попри те, що проєкт поки не виглядає, як довгоочікуване продовження, Electronic Arts нещодавно розповіла, що хоче відмовитися від ліцензійних франшиз, тож, можливо, колись Titanfall 3 таки побачить світ.