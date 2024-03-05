Instagram нарешті дозволив користувачам редагувати надіслані прямі повідомлення. Однак зробити це можна буде лише впродовж 15 хвилин після відправлення. Про це повідомляє Engadget.

Інструмент для обміну прямими повідомленнями в Instagram з’явився ще в 2013 році. Але у користувачів досі не було можливості редагувати їх постфактум. Тепер Meta змінює це разом із оновленням для Instagram.

Щоб скористатися функцією, треба натиснути та утримувати надіслане повідомлення. У меню, що з’явиться, слід обрати опцію редагування та внести необхідні зміни.

До слова, на початку цього року Instagram представив функцію, орієнтовану на підлітків. У нічний час вони отримуватимуть нагадування закрити додаток та лягти спати.

Крім того, дослідник застосунків Алессандро Палуцці недавно повідомив, що Instagram працює над новою функцією. Йдеться про можливість писати повідомлення з використання штучного інтелекту. Він припустив, що інструмент перефразовуватиме повідомлення користувачів у різних стилях.